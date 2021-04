Inter, Conte pensa al presente e dribbla il futuro (Di domenica 25 aprile 2021) Il tecnico nerazzurro Antonio Conte pensa solo allo scudetto ma per la prossima stagione vuole un incontro con Zhang per capire gli obbiettivi dell’Inter. Antonio Conte è vicinissimo a centrare lo scudetto. Dopo i tre consecutivi con la Juventus e la Premier League con il Chelsea, il tecnico salentino vuole chiudere quanto prima la pratica che riporti il tricolore sulla sponda nerazzurra dei Navigli, a undici anni dall’ultimo acuto, targato Mourinho. Conte: “Dialogo con Zhang? Non mi Interessa…” Ieri, in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Verona, l’ex ct della Nazionale ha risposto piccato alla domanda circa la lontananza di Zhang e della dirigenza: “Non mi Interessare entrare sull’argomento prima della partita, non ho piacere a ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 aprile 2021) Il tecnico nerazzurro Antoniosolo allo scudetto ma per la prossima stagione vuole un incontro con Zhang per capire gli obbiettivi dell’. Antonioè vicinissimo a centrare lo scudetto. Dopo i tre consecutivi con la Juventus e la Premier League con il Chelsea, il tecnico salentino vuole chiudere quanto prima la pratica che riporti il tricolore sulla sponda nerazzurra dei Navigli, a undici anni dall’ultimo acuto, targato Mourinho.: “Dialogo con Zhang? Non miessa…” Ieri, in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Verona, l’ex ct della Nazionale ha risposto piccato alla domanda circa la lontananza di Zhang e della dirigenza: “Non miessare entrare sull’argomento prima della partita, non ho piacere a ...

