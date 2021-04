Incredibile | l’arbitro richiama in campo Siviglia e Granada già negli spogliatoi Aveva dimenticato un minuto di recupero!

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 25 aprile 2021), il match contro ilera terminato sul 2-1 quandoha fischiato la fine, ma non si era accorto che terminata al 93? al posto del 94? perché inizialmente il direttore di garaconcesso 4 minuti di recupero. I giocatori erano rientratie gli arbitri li hanno cercatiper recuperare la partita poi finita 2-1. Per recuperare ildi recupero si è perso molto più tempo, quasi 5 minuti perre i giocatori che si erano già spogliati oltre che rientrati. Il risultato poi non è cambiato e ilha vinto conquistando 3 punti importantissimi andando a ...