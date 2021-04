Il Pontefice riprende quanti hanno dimenticato e permesso l’ennesima tragedia del mare

(Di domenica 25 aprile 2021) Papa Francesco durissimo: “Vergogna per i 130 migranti. Preghiamo anche per coloro che possono aiutare ma preferiscono guardare dall'altra parte" Papa Francesco durissimo: “Vergogna per i 130 migranti morti in” su Notizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pontefice riprende

Sky Tg24

'Non esiste un cristianesimo a distanza' Nella catechesiil Vangelo del giorno, Gesù ... Secondo ilGesù indica ai discepoli e 'a noi che la relazione con Lui e con i nostri fratelli ...Ilha voluto incontrare Cheikh Farouk Kalil, capo spirituale yazida sulla piana di Ninive,... lo yazidismo, chee rielabora elementi di vari culti, come lo zoroastrismo, il sufismo, ...Nella IV Domenica di Pasqua – come da tradizione – Papa Francesco ha presieduto nella Basilica di San Pietro la Messa con alcune ordinazioni presbiterali. In questa occasione il Pontefice ha ripreso a ...Nel 2020, il Pontefice aveva fatto arrivare dei respiratori in Romania ... con gravi problemi fisici e difficoltà di accesso alle strutture sanitarie nazionali. Poi la campagna ha ripreso anche ...