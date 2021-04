Il miglio verde: Michael Clarke Duncan girò le scene più emotive ripensando ad un episodio della sua infanzia (Di domenica 25 aprile 2021) Sul set de Il miglio verde Michael Clarke Duncan decise di usare un'esperienza relativa alla sua infanzia come catalizzatore per girare le scene più emotive del film. Michael Clarke Duncan girò le scene più emotive de Il miglio verde ripensando ad un episodio traumatico relativo alla sua infanzia: il giorno in cui suo padre abbandonò la sua famiglia, quando l'attore era ancora un bambino; fu questo il catalizzatore che Duncan utilizzò come ispirazione per la sua incredibile performance. Il padre di Michael lo abbandonò quando il futuro ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 aprile 2021) Sul set de Ildecise di usare un'esperienza relativa alla suacome catalizzatore per girare lepiùdel film.lepiùde Ilad untraumatico relativo alla sua: il giorno in cui suo padre abbandonò la sua famiglia, quando l'attore era ancora un bambino; fu questo il catalizzatore cheutilizzò come ispirazione per la sua incredibile performance. Il padre dilo abbandonò quando il futuro ...

