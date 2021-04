Guidava da 7 anni senza patente e assicurazione | stangato un 59enne

(Di domenica 25 aprile 2021) Una stangata da 5.800 euro oltre al sequestro della sua auto, una Dr. Questo quanto subito da undi Ponzano Veneto che nella giornata di venerdì, in via Fontane a Villorba, è stato fermato per ...

Giancarlo_67_gi : RT @Gazzettino: Guidava senza patente da sette anni ed era pure senza assicurazione: scatta la mega multa - ABosurgi : RT @Gazzettino: Guidava senza patente da sette anni ed era pure senza assicurazione: scatta la mega multa - Roseinfiore : RT @Gazzettino: Guidava senza patente da sette anni ed era pure senza assicurazione: scatta la mega multa - Gazzettino : Guidava senza patente da sette anni ed era pure senza assicurazione: scatta la mega multa - Felix68852709 : RT @ConteRetweet: 9 anni fa guidava telefonando e senza cintura. Oggi scende e chiede scusa. Sant'Agostino d'Ippona avrebbe fatto lo stesso… -

