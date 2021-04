Giro di Romagna per Dante Alighieri, a San Leo doppietta per Juan Ayuso (Di domenica 25 aprile 2021) La salita non sembra far paura a Juan Ayuso. Il portacolori del Team Colpack Ballan si è infatti aggiudicato la terza tappa del Giro di Romagna per Dante Alighieri mettendo così una seria ipoteca sulla vittoria finale. Apparso particolarmente in palla sull’arrivo di Gradara, lo spagnolo in forza alla squadra di Almè ha bissato il trionfo del giorno precedente giungendo in solitaria nei pressi della Rocca di San Leo. La frazione, 126,8 chilometri da Cattolica alla fortezza resa celebre dal conte di Cagliostro, ha visto protagonisti nella prima parte Omar El Gouzi (Iseo Rime Carnovali), Manuel Pesci (Team Malmantile) e Michael Belleri (Biesse Arvedi) che hanno guadagnato un vantaggio massimo di due minuti. Raggiunti prima da Riccardo Tosin (General Store) e poi da Michael Garrison ... Leggi su bergamonews (Di domenica 25 aprile 2021) La salita non sembra far paura a. Il portacolori del Team Colpack Ballan si è infatti aggiudicato la terza tappa deldipermettendo così una seria ipoteca sulla vittoria finale. Apparso particolarmente in palla sull’arrivo di Gradara, lo spagnolo in forza alla squadra di Almè ha bissato il trionfo del giorno precedente giungendo in solitaria nei pressi della Rocca di San Leo. La frazione, 126,8 chilometri da Cattolica alla fortezza resa celebre dal conte di Cagliostro, ha visto protagonisti nella prima parte Omar El Gouzi (Iseo Rime Carnovali), Manuel Pesci (Team Malmantile) e Michael Belleri (Biesse Arvedi) che hanno guadagnato un vantaggio massimo di due minuti. Raggiunti prima da Riccardo Tosin (General Store) e poi da Michael Garrison ...

