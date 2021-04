Giappone | intesa Valcucine-Cleanup | produzione e nuovo design per il mercato locale

(Di domenica 25 aprile 2021) L’italianae laseCorp., partner già dal 2017, hanno ufficializzato in un comunicato congiunto un piano di sviluppo per potenziale la collaborazione nellae distribuzione ini prodotti di fascia alta dell’azienda italiana, in particolare del prodotto di punta ‘Iaponica’. Secondo il programma, l’azienda italiana inizierà a produrre ingrazie al suo partner, dimezzando in tal modo i tempi di consegna, e lancerà una campagna marketing incentrata sulla presentazione di unadattato ai gusti locali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

wamnews_italian : 'Strata' rafforza la catena di approvvigionamento dei DPI tra Gli Emirati Arabi Uniti e Giappone con un memorandum… -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone intesa

Il Denaro

Il Gran Premio delha sempre tenuto tutti col fiato sospeso, e sono contento che possa ... primo fra tutti Stefano Domenicali, per la grandedimostrata durante i negoziati. Siamo ...LA SPONDA GIAPPONESE Proprio "il processo trilaterale tra Stati Uniti, Unione europea eè ... Una volta trovata l', conclude l'esperto, "dovrebbero invitare altri Paesi like - minded come ...Yuki Tsunoda non si pone limiti per la sua prima stagione in Formula 1 con la Scuderia AlphaTauri. Intervistato da Crash.net, il giapponese ha parlato degli obiettivi personali per il 2021, evidenzian ...Importante annuncio per la Formula 1 e i suoi tifosi. Il Circus ha ufficializzato l'estensione con il Gran Premio del Giappone fino al 2024. La gara nipponica dunque si correrà ancora sullo storico tr ...