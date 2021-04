Folla a Roma, chiusa via del Corso (Di domenica 25 aprile 2021) Folla in via del Corso, al centro di Roma. Proprio nel sabato che precede in passaggio in zona gialla del Lazio, e che quindi si prevedono allentamenti delle restrizioni nei prossimi giorni. chiusa momentaneamente la strada per far defluire le persone. Un intervento della questura nella Capitale per il rispetto delle norme anti covid. Interdetta Leggi su periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021)in via del, al centro di. Proprio nel sabato che precede in passaggio in zona gialla del Lazio, e che quindi si prevedono allentamenti delle restrizioni nei prossimi giorni.momentaneamente la strada per far defluire le persone. Un intervento della questura nella Capitale per il rispetto delle norme anti covid. Interdetta

Advertising

TgLa7 : #Covid: folla in centro a Roma, chiusa via del Corso - MediasetTgcom24 : L'Italia anticipa la 'zona gialla': folla in centro a Roma e Napoli | A Ostia c'è chi si lancia nel primo tuffo di… - fanpage : Folla e assembramenti in centro a Roma prima della #zonagialla - notadom1 : RT @MediasetTgcom24: L'Italia anticipa la 'zona gialla': folla in centro a Roma e Napoli | A Ostia c'è chi si lancia nel primo tuffo di sta… - MattBest__ : RT @TgLa7: #Covid: folla in centro a Roma, chiusa via del Corso -