Draghi: "Libertà non barattabili con nulla. Revisionismi fuorvianti" (Di domenica 25 aprile 2021) "Il linguaggio d'odio che sfocia spesso nel razzismo e nell'antisemitismo contiene sempre i germi di potenziali azioni violente. Non va tollerato" dice il premier visitando il Museo della Liberazione di via Tasso Leggi su rainews (Di domenica 25 aprile 2021) "Il linguaggio d'odio che sfocia spesso nel razzismo e nell'antisemitismo contiene sempre i germi di potenziali azioni violente. Non va tollerato" dice il premier visitando il Museo della Liberazione di via Tasso

