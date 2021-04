Di Maio il moderato sorpassa Conte al centro

Advertising

GiuseppeTalami : @mariolavia Draghi stasera passerà da Di Maio a rimboccargli le coperte e a mettergli il ciuccio in bocca. Il bimb… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio moderato

QUOTIDIANO.NET

...chi nota come sia proprio Dia spegnere ogni velleità di attacco: "La proroga del Superbonus sarà in prossimi provvedimenti, ci sono tutte le garanzie". Come dire: a dare le carte da...All'incontro,dai dg della SSIP, Edoardo Imperiale, presenti Carlo Casillo, Presidente ... Francesco Benucci, direttore generale dell'Unione industriale di Napoli, Mario De, consigliere ...La sveglia l’ha data Luigi Di Maio, che ha messo in guardia il Pd in vista delle comunali. "Se non facciamo le alleanze vince la Lega". A Rimini il Pd ha provato a dialogare con il M5s, ma si è sentit ...Pressing dei partiti e rilievi Ue ma il piano è pronto. "Senza vocazioni green e digitale Bruxelles avrebbe detto no" ...