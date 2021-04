Covid Basilicata, 12 Comuni in zona rossa (Di domenica 25 aprile 2021) (Adnkronos) – A partire da oggi e fino al 2 maggio in 12 Comuni della Basilicata, regione in zona arancione, si applicano le disposizioni per il contenimento del contagio adottate per la zona rossa. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione, Vito Bardi, firmata dopo il monitoraggio settimanale sull’incidenza dei contagi nei singoli Comuni lucani. Le disposizioni si applicano nei Comuni di Abriola, Rionero in Vulture (Potenza), Craco e Garaguso (Matera) e sono prorogate nei Comuni di Atella, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Filiano, Lavello, Palazzo San Gervasio e Rapone (Potenza) già in area rossa in base alle precedenti ordinanze. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 25 aprile 2021) (Adnkronos) – A partire da oggi e fino al 2 maggio in 12della, regione inarancione, si applicano le disposizioni per il contenimento del contagio adottate per la. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione, Vito Bardi, firmata dopo il monitoraggio settimanale sull’incidenza dei contagi nei singolilucani. Le disposizioni si applicano neidi Abriola, Rionero in Vulture (Potenza), Craco e Garaguso (Matera) e sono prorogate neidi Atella, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Filiano, Lavello, Palazzo San Gervasio e Rapone (Potenza) già in areain base alle precedenti ordinanze. L'articolo CalcioWeb.

