Cagliari - Roma 3 - 2 | tabellino | statistiche e marcatori

Advertising

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - Gazzetta_it : Gol! Cagliari - Roma 1-0, rete di Lykogiannis C. (CAG) - Gazzetta_it : Gol! Cagliari - Roma 2-1, rete di Marin R. (CAG) - Steve140971 : @enrica_corti Cagliari che vince con la Roma 3...Udinese che gioca partita della vita a Benevento dopo il regalo al… - Calciodiretta24 : Cagliari – Roma 3-2, il tabellino del match -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Roma

19.52 Posticipo Serie A,3 - 2 Punti preziosi per il,che continua a lottare per la salvezza. Nandez scatenato sulla destra offre a Lykogiannis (4') l'assist del vantaggio I giallorossi riprendono il ...- Ancora una sconfitta per unacon la testa all'Europa League. Ahanno la meglio i rossoblù, vittoriosi 3 - 2: sblocca Lykogiannis al 4', poi il pari di Carles Perez al 27'. Nella ripresa Marin e Joao Pedro firmano il ...Pau Lopez 6,5: può far poco sui gol subìti, in compenso ne evita un paio, in particolare con una grande uscita su Simeone. Mancini 5: gioca una discreta gara finché non ...Il Cagliari cala il tris alla Roma e vede la salvezza. La squadra di Semplici si impone 3-2 sulla formazione di Fonseca in casa e si porta a 31 punti agganciando Benevento e Torino, che deve giocare ...