Cagliari-Roma 0-0 diretta live. Formazioni, Fonseca ritrova Smalling, sardi con il tridente (Di domenica 25 aprile 2021) 3' - Buon lavoro sulla destra di Santon che prova con un cross a cercare la testa di Pellegrini a centro area: il centrocampista non ci arriva1' - Calcio d'inizio... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 25 aprile 2021) 3' - Buon lavoro sulla destra di Santon che prova con un cross a cercare la testa di Pellegrini a centro area: il centrocampista non ci arriva1' - Calcio d'inizio...

Advertising

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - Eurosport_IT : #SuperLega: Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari chiaman… - PagineRomaniste : 2’ - Santon crossa in area per uno tra Pellegrini o Borja Mayoral: entrambi però ben marcati non riescono a trovare… - SkySport : Inizia Cagliari-Roma: segui il LIVE ? #CagliariRoma Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA #SkySport - tenu_Luvv_karda : 'Cagliari vs Roma' #CagliariRoma -