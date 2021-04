Benevento ko contro l’Udinese, salvezza si complica (Di domenica 25 aprile 2021) Si complica la lotta salvezza per il Benevento. La squadra di Pippo Inzaghi rimedia un duro ko in casa con l’Udinese che si impone 4-2. Il Benevento resta così fermo a 31 punti, con il Cagliari, che dovrà affrontare la Roma, è terzultimo in classifica a 28 punti. Mentre l’Udinese di Gotti si porta a 39 punti. I friulani passano subito in vantaggio al 4? con Molina e raddoppiano al 31? con Arslan. Un minuto dopo però i giallorossi accorciano le distanze dopo un pasticcio difensivo con Musso che stende Lapadula in area. Al 34? Viola segna l’1-2. Nella ripresa nonostante le tante occasioni dei padroni di casa i bianconeri passano ancora, prima al 49? con Stryger Larsen e poi al 73? con Braaf, al primo gol in Serie A. All’83’ Lapadula va a segno per il 2-4. L'articolo proviene da Sbircia ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 aprile 2021) Sila lottaper il. La squadra di Pippo Inzaghi rimedia un duro ko in casa conche si impone 4-2. Ilresta così fermo a 31 punti, con il Cagliari, che dovrà affrontare la Roma, è terzultimo in classifica a 28 punti. Mentredi Gotti si porta a 39 punti. I friulani passano subito in vantaggio al 4? con Molina e raddoppiano al 31? con Arslan. Un minuto dopo però i giallorossi accorciano le distanze dopo un pasticcio difensivo con Musso che stende Lapadula in area. Al 34? Viola segna l’1-2. Nella ripresa nonostante le tante occasioni dei padroni di casa i bianconeri passano ancora, prima al 49? con Stryger Larsen e poi al 73? con Braaf, al primo gol in Serie A. All’83’ Lapadula va a segno per il 2-4. L'articolo proviene da Sbircia ...

Ultime Notizie dalla rete : Benevento contro Udinese, Gotti: 'Chiudiamo al meglio il campionato' I ragazzi hanno chiuso il match in crescendo contro un buon Benevento , è chiaro che ci sono ancora tante cose da migliorare. Sul risultato di 2 - 0 per noi c'erano tutti i presupposti per gestire la ...

Benevento, Vigorito: "Chiedo scusa a tutti. Da questo momento silenzio stampa" Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato dopo la brutta sconfitta contro l'Udinese. Le sue parole Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato dopo la brutta sconfitta contro l'Udinese. Le sue parole. "La ...

Benevento ko contro l'Udinese, salvezza si complica Adnkronos BENEVENTO, VIGORITO: “INZAGHI? NESSUN PROBLEMA, MA…” Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ko nel match salvezza contro l'Udinese: "Non c’è ...

Udinese, Gotti: "Chiudiamo al meglio il campionato" Il tecnico: "La leadership serve a far mantenere la testa alta sempre e a tutti. Dobbiamo migliorare sulla troppa tensione in fase di disimpegno" ...

