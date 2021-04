Barbara Palombelli, duro scontro in tv sul coprifuoco: «Follia in estate, mi arrabbio» (Di domenica 25 aprile 2021) Durissimo scontro in tv. Barbara Palombelli si scaglia contro Palazzo Chigi sul coprifuoco. Durante la trasmissione Stasera Italia su Rete 4 non esita a mostrare tutto il suo disappunto nei confronti della misura del governo che ci vuole tutti a casa alle 22. «Non posso pensare che i ragazzi di 15-16-18-20 anni la sera siano più sani dentro casa con noi genitori, coi nonni che non su una spiaggia a guardare le stelle. Come si deve fare in estate. O in una piazza. Pregliasco, non mi convincerà, possiamo stare qui fino a mezzanotte. Non mi convince che un ragazzo che fa una passeggiata con la fidanzata lungo il fiume della sua città, lungo la spiaggia o il lago del suo paese è più in pericolo di un ragazzo che va da mia madre, da mia nonna… Stasera mi arrabbio». Barbara ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 aprile 2021) Durissimoin tv.si scaglia contro Palazzo Chigi sul. Durante la trasmissione Stasera Italia su Rete 4 non esita a mostrare tutto il suo disappunto nei confronti della misura del governo che ci vuole tutti a casa alle 22. «Non posso pensare che i ragazzi di 15-16-18-20 anni la sera siano più sani dentro casa con noi genitori, coi nonni che non su una spiaggia a guardare le stelle. Come si deve fare in. O in una piazza. Pregliasco, non mi convincerà, possiamo stare qui fino a mezzanotte. Non mi convince che un ragazzo che fa una passeggiata con la fidanzata lungo il fiume della sua città, lungo la spiaggia o il lago del suo paese è più in pericolo di un ragazzo che va da mia madre, da mia nonna… Stasera mi»....

