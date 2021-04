Bambino di 3 anni ucciso a Miami. Ferita una donna (Di domenica 25 aprile 2021) Un Bambino di 3 anni è stato ucciso a Miami ad una festa di compleanno. Ferita una donna. E’ in corso un’indagine. Miami (STATI UNITI) – Ancora sangue negli Stati Uniti. Un Bambino di 3 anni è stato ucciso a Miami ad una festa di compleanno. Come scritto dall’Ansa, il piccolo è stato raggiunto da un colpo di pistola sparato da una persona che successivamente ha fatto perdere le sue tracce. Anche una donna è rimasta Ferita in questo agguato, ma le sue condizioni non sono gravi. Gli inquirenti hanno aperto un’indagine per ricostruire meglio quanto successo e cercare di risalire all’identità del killer. I punti da chiarire sono diversi e nelle prossime ore ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 aprile 2021) Undi 3è statoad una festa di compleanno.una. E’ in corso un’indagine.(STATI UNITI) – Ancora sangue negli Stati Uniti. Undi 3è statoad una festa di compleanno. Come scritto dall’Ansa, il piccolo è stato raggiunto da un colpo di pistola sparato da una persona che successivamente ha fatto perdere le sue tracce. Anche unaè rimastain questo agguato, ma le sue condizioni non sono gravi. Gli inquirenti hanno aperto un’indagine per ricostruire meglio quanto successo e cercare di risalire all’identità del killer. I punti da chiarire sono diversi e nelle prossime ore ...

Advertising

makkox : 10 anni fa la spiegavo come un bambino di 9 a uno di 8 :) - ZZiliani : Leggete qui. Chi sia #Agnelli come dirigente lo si è capito dalle molte inchieste di cui è stato protagonista; ma s… - fattoquotidiano : BATTIATO, L'AMICO GENIALE E LA VOCE CONTRO IL PADRONE 'L’ho conosciuto a 3 anni, in ospedale. Ero un bambino asmati… - news_mondo_h24 : Bambino di 3 anni ucciso a Miami. Ferita una donna - njcxole_ : immagina ingaggiare un bambino di dodici anni per fare hype -