Aspettando giri e gare: Veneto, destinazione "altrove" Motosprint.it Aspettando giri e gare: Veneto, destinazione "altrove" Da Bassano del Grappa alla scoperta dell’altopiano di Asiago: tradizioni, luoghi della memoria, paesaggi incantati e strade da sogno ...

Superbike, test di Aragón: l'ottimismo di Jonathan Rea Il Cannibale è pronto a mettere le mani sull'ennesimo titolo mondiale della Superbike, e già da questi test si capisce quanto sia preparato e pronto per la stagione.

