Aggressione alla moglie e tentativo di suicidio | l’aggiornamento

(Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPontecagnano (Sa) – Questa mattina, in Pontecagnano, intorno alle ore 9 il R.M. pregiudicato, già destinatario di divieto di avvicinamentopersona offesa per maltrattamenti in ambito familiare, aggrediva con un coltello la, che richiamando l’attenzione di familiari e altri presenti, riusciva a liberarsi dal suo aggressore, metterlo in fuga e rifugiarsi all’interno della propria autovettura. Successivamente R.M., veniva rintracciato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Salerno, in località Ogliara via Casa Scuoppo presso l’abitazione paterna. Il soggetto, come noto, sì è procurato ferite ai polsi con conseguenze gravi. Attualmente si trova presso l’ospedale Ruggi, in miglioramento, ed è costantemente piantonato. In accordo con l’AG sì potrà procedere nei suoi confronti non appena le sue ...