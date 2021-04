25 aprile, Draghi: “Dovere della memoria riguarda tutti” (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Dovere della memoria riguarda tutti. Assistiamo oggi, spesso sgomenti, ai segni evidenti di una progressiva perdita della memoria collettiva dei fatti della resistenza sui cui valori si fondano la Repubblica e la nostra Costituzione. Questa ricorrenza non deve invecchiare e subire usura del tempo. Conoscendo in profondità la storia di fascismo e nazismo saremo più consapevoli dei valori repubblicani e di come sia fondamentale difenderli ogni giorno”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, a margine della visita al Museo storico della Liberazione in via Tasso, in occasione del 25 aprile.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il. Assistiamo oggi, spesso sgomenti, ai segni evidenti di una progressiva perditacollettiva dei fattiresistenza sui cui valori si fondano la Repubblica e la nostra Costituzione. Questa ricorrenza non deve invecchiare e subire usura del tempo. Conoscendo in profondità la storia di fascismo e nazismo saremo più consapevoli dei valori repubblicani e di come sia fondamentale difenderli ogni giorno”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, a marginevisita al Museo storicoLiberazione in via Tasso, in occasione del 25.(ITALPRESS). su Il CorriereCittà.

