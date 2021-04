25 aprile 2021, Mattarella: "Festa civile di riconquista della libertà" (Di domenica 25 aprile 2021) Mascherine, distanziamento e niente cortei tradizionali, in una Piazza Venezia off limits alla circolazione. Sergio Mattarella r ichiama ai valori di "rinascita, unità, coesione" e depone la corona ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Mascherine, distanziamento e niente cortei tradizionali, in una Piazza Venezia off limits alla circolazione. Sergior ichiama ai valori di "rinascita, unità, coesione" e depone la corona ...

Advertising

fattoquotidiano : 25 aprile, la radio le proibisce di parlare di Resistenza per più di 15 minuti perché tema “troppo politicizzato”:… - fattoquotidiano : 25 aprile, Draghi: “Linguaggio d’odio seme di razzismo e antisemitismo. Mala pianta che genera consenso a chi calpe… - fattoquotidiano : 25 aprile | Resistenza, la guerra obbligata dei partigiani: come e perché “i buoni” furono costretti a scegliere il… - rubenkahlun : RT @formichenews: ???? #25aprile, così la Brigata Ebraica liberò ebrei e italiani. Parla @dureghello “La storia ci insegna che bisogna avere… - 19marino74 : #Draghifacosemiracolose #rischioragionato 'Mi duole dirlo, perché su Mario Draghi, come milioni di italiani, ripon… -