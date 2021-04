Volley, Blengini: “Scudetto? Un privilegio allenare Civitanova” (Di sabato 24 aprile 2021) “Non me lo sarei mai aspettato. Stavo ragionando sull’Olimpiade, ma poi è arrivata questa chiamata, ho accettato con grande entusiasmo e umiltà, e sono arrivato a Civitanova con l’obiettivo di dare il mio contributo. Ho cercato prima di tutto di capire quale era la situazione, visto il pochissimo tempo a disposizione, ho ascoltato i ragazzi e provato a metterli nelle migliori condizioni per rendere al massimo. Ed è più facile riuscire a farlo quando in una squadra in cui ci sono così tanti campioni“. Sicuramente Gianlorenzo Blengini non rimpiange la scelta di approdare sulla panchina della Lube, squadra con cui nella serata di sabato si è aggiudicato lo Scudetto, il secondo personale. Il tecnico azzurro ha firmato per tre anni di contratto con Civitanova, dove è arrivato al termine della regular season 2020/2021 per ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) “Non me lo sarei mai aspettato. Stavo ragionando sull’Olimpiade, ma poi è arrivata questa chiamata, ho accettato con grande entusiasmo e umiltà, e sono arrivato acon l’obiettivo di dare il mio contributo. Ho cercato prima di tutto di capire quale era la situazione, visto il pochissimo tempo a disposizione, ho ascoltato i ragazzi e provato a metterli nelle migliori condizioni per rendere al massimo. Ed è più facile riuscire a farlo quando in una squadra in cui ci sono così tanti campioni“. Sicuramente Gianlorenzonon rimpiange la scelta di approdare sulla panchina della Lube, squadra con cui nella serata di sabato si è aggiudicato lo, il secondo personale. Il tecnico azzurro ha firmato per tre anni di contratto con, dove è arrivato al termine della regular season 2020/2021 per ...

