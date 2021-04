Videogiochi più popolari di TV e cinema per i giovani dai 14 ai 24 anni, la Generazione Z (Di sabato 24 aprile 2021) Stando ad un nuovo sondaggio a cura di Deloitte Digital Media Trends, sembra che i consumatori americani appartenenti alla fantomatica Generazione Z, ovvero gli attuali ragazzi fra i 14 e i 24 anni, siano più interessati ai Videogiochi rispetto ai media d'intrattenimento tradizionali come TV e cinema. Nello specifico, abbiamo l'87% degli intervistati Gen-Z che afferma di gioca quotidianamente ai Videogiochi, siano essi su console, pc o dispositivi mobile. Il 26%, inoltre, afferma di preferire i Videogiochi come mezzo d'intrattenimento, rispetto a tutto il resto. Il 14% invece, preferisce passare il tempo ad ascoltare musica, il 12% a navigare in rete, l'11% sui social network e solo il 10% a seguire film o guardare la TV in casa. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 24 aprile 2021) Stando ad un nuovo sondaggio a cura di Deloitte Digital Media Trends, sembra che i consumatori americani appartenenti alla fantomaticaZ, ovvero gli attuali ragazzi fra i 14 e i 24, siano più interessati airispetto ai media d'intrattenimento tradizionali come TV e. Nello specifico, abbiamo l'87% degli intervistati Gen-Z che afferma di gioca quotidianamente ai, siano essi su console, pc o dispositivi mobile. Il 26%, inoltre, afferma di preferire icome mezzo d'intrattenimento, rispetto a tutto il resto. Il 14% invece, preferisce passare il tempo ad ascoltare musica, il 12% a navigare in rete, l'11% sui social network e solo il 10% a seguire film o guardare la TV in casa. Leggi altro...

