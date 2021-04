Uomo ucciso in garage, la moglie stata ferita ma ancora in vita (Di domenica 25 aprile 2021) In provincia di Reggio Emilia, un Uomo è stato trovato morto in garage: in sua compagnia, anche la moglie gravemente ferita alle braccia e incosciente. Reggio Emilia, trovato Uomo morto in garage: accanto a lui, anche la moglie gravemente ferita su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 25 aprile 2021) In provincia di Reggio Emilia, unè stato trovato morto in: in sua compagnia, anche lagravementealle braccia e incosciente. Reggio Emilia, trovatomorto in: accanto a lui, anche lagravementesu Notizie.it.

Advertising

matteosalvinimi : Terrorismo islamista, altro sangue innocente versato per mano di un uomo entrato da clandestino: a #Rambouillet (Pa… - repubblica : Uomo ucciso in casa ad Avellino davanti alla moglie, fermati la figlia e il fidanzato - fattoquotidiano : Torre Annunziata, uomo colpito con un cric e accoltellato a morte in un parcheggio. L’ipotesi: “Ucciso per il posto… - xanathja : RT @matteosalvinimi: Terrorismo islamista, altro sangue innocente versato per mano di un uomo entrato da clandestino: a #Rambouillet (Parig… - du6du7 : RT @matteosalvinimi: Terrorismo islamista, altro sangue innocente versato per mano di un uomo entrato da clandestino: a #Rambouillet (Parig… -