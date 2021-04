Ucciso in casa ad Avellino, la figlia progettava di eliminare l'intera famiglia (Di sabato 24 aprile 2021) AGI Da mesi progettava di far fuori tutta la famiglia ma il piano non è riuscito e a fare le spese del diabolico disegno omicida è stato solo il padre, Aldo Gioia, 53 anni di Avellino. Elena voleva liberarsi di tutti quelli che si opponevano alla sua storia con Giovanni: ne parlava spesso con quel ragazzo più grande di lei di cinque anni, che aveva già avuto a che fare con la giustizia. Implicato in un piccolo giro di spaccio, violento al punto da rimediare già qualche denuncia per aggressione e lesioni, l'ultima nel 2019, a giugno, quando per il corso Vittorio Emanuele di Avellino minaccia proprio il padre della sua ragazza con una sciabola. Nessuna conseguenza fisica, ma quell'episodio segna una ferita profonda nella famiglia di Aldo Gioia, 53 anni di Avellino, dipendente della Fca ... Leggi su agi (Di sabato 24 aprile 2021) AGI Da mesidi far fuori tutta lama il piano non è riuscito e a fare le spese del diabolico disegno omicida è stato solo il padre, Aldo Gioia, 53 anni di. Elena voleva liberarsi di tutti quelli che si opponevano alla sua storia con Giovanni: ne parlava spesso con quel ragazzo più grande di lei di cinque anni, che aveva già avuto a che fare con la giustizia. Implicato in un piccolo giro di spaccio, violento al punto da rimediare già qualche denuncia per aggressione e lesioni, l'ultima nel 2019, a giugno, quando per il corso Vittorio Emanuele diminaccia proprio il padre della sua ragazza con una sciabola. Nessuna conseguenza fisica, ma quell'episodio segna una ferita profonda nelladi Aldo Gioia, 53 anni di, dipendente della Fca ...

