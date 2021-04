Tutte le regole in vigore dal 26 aprile (Di sabato 24 aprile 2021) Arriva la circolare del Viminale ai prefetti recante “le misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 aprile 2021) Arriva la circolare del Viminale ai prefetti recante “le misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”

Advertising

marattin : Sul Superbonus, pericolo di discussioni fuori focus. Lo possiamo prorogare pure fino al 2100, ma se ogni ente/agenz… - fattoquotidiano : GABER CHE DISSE NO AL MONDO DI MEZZO | Io non mi sento italiano. Onestà, onore, dignità, lealtà, rispetto delle reg… - SkyTG24 : Spostamenti tra regioni, da chi viaggia per turismo ai pendolari: ecco tutte le regole - MatteoSeghezzi : RT @marattin: Sul Superbonus, pericolo di discussioni fuori focus. Lo possiamo prorogare pure fino al 2100, ma se ogni ente/agenzia governa… - gispedicato : RT @marattin: Sul Superbonus, pericolo di discussioni fuori focus. Lo possiamo prorogare pure fino al 2100, ma se ogni ente/agenzia governa… -