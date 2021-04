TIM prepara Vero 5G, l’opzione 5G per tutti, e nuove offerte sugli smartphone 5G (Di sabato 24 aprile 2021) Il 26 aprile sarà segnato da diverse novità TIM a tema 5G: verrà introdotta l'opzione Vero 5G e ci saranno nuove offerte sugli smartphone. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 24 aprile 2021) Il 26 aprile sarà segnato da diverse novità TIM a tema 5G: verrà introdotta l'opzione5G e ci saranno. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

notyouagain45 : @ida90ida Immagina non riuscire a capire che è perché una ballerina notevole con tredici anni di studio e che prepa… - infoitscienza : TIM prepara i clienti al calcio in streaming con newsletter e spot sul WiFi Serie A TIM - - fordeborah5 : RT @mondomobileweb: TIM prepara i clienti al calcio in streaming con newsletter e spot sul WiFi Serie A TIM - mondomobileweb : TIM prepara i clienti al calcio in streaming con newsletter e spot sul WiFi Serie A TIM - giacheseinpiedi : Il padre di Melisa che si prepara per parlare con Tim #90giorniperinnamorarsi -