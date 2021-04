Superlega, erano già pronte le maglie: il loro costo è assurdo (GALLERY) (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo le polemiche dei giorni scorsi spuntano anche le maglie della Superlega. Un sito inglese le venderà ad un prezzo clamoroso. maglie SuperlegaNei giorni scorsi ha fatto molto discutere la creazione della Superlega, una competizione che avrebbe dovuto vedere protagoniste le 20 squadre più importanti d’Europa. A creare polemica però è stato il meccanismo scelto per la composizione della nuova lega. Una modalità che ha fatto storcere il naso ai puristi del calcio. Secondo il regolamento della Superlega, i 12 club fondatori (ai quali se ne sarebbero aggiunti altri 3) avrebbero partecipato per sempre alla competizione a prescindere dai propri risultati sportivi. Alle 15 intoccabili poi si sarebbero aggiunte altre 5 squadre con un non ben definito meccanismo ... Leggi su chenews (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo le polemiche dei giorni scorsi spuntano anche ledella. Un sito inglese le venderà ad un prezzo clamoroso.Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la creazione della, una competizione che avrebbe dovuto vedere protagoniste le 20 squadre più importanti d’Europa. A creare polemica però è stato il meccanismo scelto per la composizione della nuova lega. Una modalità che ha fatto storcere il naso ai puristi del calcio. Secondo il regolamento della, i 12 club fondatori (ai quali se ne sarebbero aggiunti altri 3) avrebbero partecipato per sempre alla competizione a prescindere dai propri risultati sportivi. Alle 15 intoccabili poi si sarebbero aggiunte altre 5 squadre con un non ben definito meccanismo ...

