Superlega -11 club chiedono sanzioni per Milan, Inter e Juventus (Di sabato 24 aprile 2021) sanzioni per Juventus, Milan e Inter. Lo chiedono 11 club di Serie A. Una rivolta avviata con una lettera alla Lega chiedendo un'assemblea "che analizzi i gravi atti posti in essere dai club associati Juventus Fc, Ac Milan, Fc Internazionale e dai loro amministratori, e le relative conseguenze", per il progetto della Superlega. Nella lettera scritta dagli 11 club di Serie a alla Lega, Milan, Juventus e Inter "hanno sviluppato e sottoscritto il progetto agendo di nascosto", con un "evidente e grave danno" per tutto il calcio italiano, si legge nella lettera presentata a Dal Pino. "Ad oggi, inoltre, le stesse non hanno ancora formalmente ...

