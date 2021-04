Sottomarino scomparso in Indonesia | ritrovato il relitto

(Di sabato 24 aprile 2021) La corsa contro il tempo è finita. La storia è arrivata all'epilogo tragico che s'intuiva. Sono stati ritrovati i relitti delKri Nanggala 402 - disperso in, nello stretto di ...

Ultime Notizie dalla rete : Sottomarino scomparso

'Con quello che abbiamo trovato e riteniamo provenire dal, siamo passati dalla fase in cui ritenevamo che il sommergibile fossea quella in cui pensiamo sia affondato', ha ...L'agonia delindonesiano ha scosso il mondo. Sono arrivati aiuti dall'America e dall'Australia. Nelle ricerche sono state impegnati mezzi aerei e navi militari dotate di sonar. Ed è stata ...BALI. Il sottomarino scomparso al largo della costa di Bali con 53 persone a bordo è affondato: lo hanno comunicato le autorità indonesiane, dopo avere recuperato oggetti e detriti dall'interno del so ...Il sottomarino scomparso al largo della costa di Bali con 53 persone a bordo è affondato : lo hanno comunicato le autorità indonesiane, dopo avere recuperato ...