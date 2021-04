Serie A La rovesciata di Berardi fa felice il Sassuolo | 1-0 alla Sampdoria

(Di sabato 24 aprile 2021) Meglio i blucerchiati nel primo tempo, c'è il palo di Jankto. Neroverdi con una marcia in più nella ripresa. Ottavo posto blindato, la zona Europa non è distante

Al 69' Locatelli crossa da sinistra, Colley interviene goffamente e fa impennare il pallone con la spalla, Berardi va inda pochi passi e batte Audero. I neroverdi insistono, lo stesso ...... una deviazione favorisce l'attaccante della Nazionale, il quale da posizione favorevole sigla l'1 - 0 al 69' con unanell'area piccola. I blucerchiati reagiscono, ma vanno a intermittenza ...E’ poc’anzi terminato il terzo anticipo di giornata. Il Sassuolo ha battuto di misura i ragazzi di Ranieri con una perla del numero 25 Partita tra due squadre che hanno navigano in acque tranquille de ...Il Sassuolo ha battuto la Sampdoria per 1-0, match valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Decide la rete di Domenico Berardi al 69' con una bella rovesciata davanti la por ...