Serie A 33esima giornata prima vittoria stagionale esterna del Crotone e retrocessione al momento accantonata Doppietta di Simy che entra nella lista dei grandi marcatori e ottima partita di Ounas

(Di sabato 24 aprile 2021) Parma 3: Magallan 14°, Hernani 29°,41°,46°, Gervinho 49°, Mihaila 54°,( R ) 68° Parma (4-3-3): Colombi, Bani (Osorio), Busi, Dierckx (Valenti), Pezzella, Hernani (Grassi), Brugman, Kurtic (Pellé), Man (Gervinho), Mihaila, Cornelius. All. D’Aversa(3-5-2): Cordaz, Djidji, Golemic, Magallan, Molina, Messias (Benali), Cigarini (Eduardo), Zato, Reca,(Pereira),. All. Cosmi Arbitro: Antonio Rapuano, della sezione di Rimini Assistenti: Colarossi – Fiore Quarto giudice a bordo campo: Marco Serra di Torino Var: Doveri – Avar: De Meo Ammoniti: Brugman, Messias, Gervinho, Grassi, Eduardo Angoli: 8 a 4 per il Parma Recupero: 3 e 4 ...

L'allenatore del Bologna Mihajlovic è intervenuto in conferenza alla vigilia del match con l'Atalanta: ha parlato anche di calciomercato Ha preso il via lagiornata del campionato diA. Il primo verdetto è arrivato dal match Genoa - Spezia, terminato 2 - 0 a favore dei rossoblu, mentre il Crotone ha battuto il Parma a domicilio nel secondo ...Le ultime due della classe, Parma e Crotone , si affrontano allo stadio Tardini nel secondo anticipo di questa sabato diA , valido per lagiornata di campionato . A dispetto di ogni aspettativa i ducali e i calabresi danno vita ad un match ricco di gol ed emozioni . Magallan apre le marcature al 14', ...Ecco come fare per seguire Sassuolo Sampdoria streaming, la gara che chiude il programma degli anticipi della 33esima giornata di Serie A ...Succede di tutto nel secondo anticipo della 33esima giornata di Serie A tra Parma e Crotone: al novantesimo il risultato finale è 3-4 per gli ospiti. La squadra di Cosmi non ha ancora mollato e fa su ...