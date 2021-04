Salute | Boldrini | ' un sarcoma raro al femore scoperto grazie ad un' amica'

Advertising

TV7Benevento : Salute: Boldrini, 'da Salvini bel gesto di civiltà nei miei confronti'... - Diogene55 : Allora tanti auguri di buona salute a Laura #Boldrini, sperando che l' odissea ospedaliera l' abbia veramente cambi… - infoitinterno : Salute: Boldrini, 'esco dall'ospedale, ora percorso a ostacoli che voglio superare' (2) - DanieleDann1 : ?? Laura #Boldrini e il tumore: «Esco dall'ospedale trasformata. Nulla sarà più come prima». #lauraboldrini #news… - infoitinterno : Salute: Boldrini, 'esco dall'ospedale, ora percorso a ostacoli che voglio superare' -

Ultime Notizie dalla rete : Salute Boldrini

Già nelle precedenti settimane aveva passo passo utilizzato i social network per dare aggiornamenti in merito alle sue condizioni di. Il post di Laura' Esco dall'ospedale Rizzoli di ...... ha spiegato la. 'Si tratta di una figura che deve prendere in cura la persona e seguirla, ... Il benessere psicologico è parte della", ha detto ancora l'esponente del Pd aggiungendo: 'La ...Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Devo ringraziare una mia amica che ha insistito perché mi facessi una risonanza magnetica, io pensavo fosse un problema al nervo sciatico": Invece era "un tumore al femore ...Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Intervistata dal 'Corriere della Sera, Laura Boldrini definisce "un bel gesto di civiltà" la solidarietà manifestatela da Matteo Salvini per la sua malattia. "Inoltre, noto ...