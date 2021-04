SailGP | quando si gareggia a Taranto? Calendario | orari | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 24 aprile 2021) Il2021-2022 è una competizione velica organizzata tra gli altri da Russell Coutts, che prevede l’utilizzo dei catamarani F50 con foil. Si inizia questo fine settimane alle Bermuda. Sono previste otto tappe in giro per tutto il mondo. La manifestazione sbarcherà anche in Italia:, splendida località in Puglia, ospiterà il secondo appuntamento nel weekend del 5-6 giugno. Al via ci sono tantissime stelle della vela internazionale. Peter Burling ha timonato Team New Zealand verso la conquista della America’s Cup, James Spithill ha regalato magie alla guida di Luna Rossa, Ben Ainslie ha tentato il tutto per tutto con Ineos Uk. Di seguito ilcompleto, la data, ildella tappa del2021 A: ...