Roma, 12enne disabile picchiata dalle bulle e ripresa con gli smartphone (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr – Trauma cranico e contusioni varie per una 12enne disabile di Roma, vittima di un brutale pestaggio e anche ripreso anche con gli smartphone e condiviso, anche in diretta sui social. Roma 12enne disabile picchiata selvaggiamente I genitori della ragazzina disabile di Roma hanno denunciaot l'accaduto dopo averla portata al pronto soccorso. Sono riusciti, non senza difficoltà, a farsi raccontare quanto accaduto. Mamma e papà si sono rivolti al Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop e il caso della disabile malmentata dalle sue coetanee è stato affidato all'avvocato Eugenio Pini, penalista specializzato in episodi di questo genere.

