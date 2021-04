Roberto Benigni | leone d’oro alla carriera

(Di sabato 24 aprile 2021) Quasi un premio “chiamato”, nel settecentenario della morte di Dante Alighieri, per l’artista che più ha contributo a rendere popolare il poeta negli ultimi anni.riceverà ilprossima mostra del Cinema di Venezia, che si terrà, come d’abitudine, tra fine agosto e inizio settembre, si spera stavolta con la presenza di pubblico e giornalisti. Che Dante c’entri qualcosa, è lo stesso direttore della Mostra, Alberto Barbera, ad affermarlo nelle motivazioni della decisione: «Con ammirevole eclettismo, senza mai rinunciare a essere se stessoè passato dal vestire i panni dell’attore comico tra i più straordinari della pur ricca galleria di interpreti italiani, a quelli di regista memorabile in grado di ...

A 700 anni dalla scomparsa, l'Università di Macerata celebra Dante Alighieri con un evento speciale in diretta social, di cui sarà protagonista. Venerdì 30 aprile alle 15:30 in live streaming sulla pagina Facebook di UniMc sarà presentato in anteprima nazionale il terzo capitolo del progetto editoriale dedicato alle letture ...Siete da ammirare e invece venite trattati come cittadini di serie B da uno Stato che non vi merita! E a tal proposito, lasciateci citarenel commentare la Costituzione italiana in ...A 700 anni dalla scomparsa, l’Università di Macerata celebra Dante Alighieri con un evento speciale in diretta social, di cui sarà protagonista Roberto Benigni. Venerdì 30 aprile alle 15:30 in live st ...MACERATA - Roberto Benigni riporta il “suo” Dante nelle Marche: l’attore e regista premio Oscar, che riceverà il Leone d’Oro alla carriera alla Mostra del ...