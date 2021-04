Rientro scuole superiori Veneto, priorità al 100% in presenza classi prime e quinte. Quadro per provincia (Di sabato 24 aprile 2021) Nota congiunta Usr Veneto e Regione sulle modalità e percentuali di Rientro a scuola degli studenti delle secondarie di secondo grado dal 26 aprile. A seguito dei tavoli prefettizi svolti, il Quadro tra province è variegato, ma si dà priorità al 100% in presenza delle classi prime e quinte. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 24 aprile 2021) Nota congiunta Usre Regione sulle modalità e percentuali dia scuola degli studenti delle secondarie di secondo grado dal 26 aprile. A seguito dei tavoli prefettizi svolti, iltra province è variegato, ma si dàalindelle. L'articolo .

