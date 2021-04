Riaperture 26 aprile, Viminale: "Controlli anti movida" (Di sabato 24 aprile 2021) (Adnkronos) - Con le Riaperture del 26 aprile e il ritorno della zona gialla, come previsto dall'ultimo decreto con le nuove misure e regole anti covid, si intensificano i Controlli in locali e zone della movida allo scopo di evitare sovraffollamenti. E' quanto si legge nella circolare del Viminale inviata ai prefetti in vista delle Riaperture di lunedì. "E' di tutta evidenza che il superamento di alcune precedenti restrizioni dovrà essere attentamente monitorato", si sottolinea. Controlli nelle grandi città, a rischio assembramenti, soprattutto nei weekend e nelle giornate festive e prefestive. Particolare attenzione poi, con le Riaperture, a scuole, negozi e attività commerciali. Si ribadisce inoltre l'esigenza che i ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) (Adnkronos) - Con ledel 26e il ritorno della zona gialla, come previsto dall'ultimo decreto con le nuove misure e regolecovid, si intensificano iin locali e zone dellaallo scopo di evitare sovraffollamenti. E' quanto si legge nella circolare delinviata ai prefetti in vista delledi lunedì. "E' di tutta evidenza che il superamento di alcune precedenti restrizioni dovrà essere attentamente monitorato", si sottolinea.nelle grandi città, a rischio assembramenti, soprattutto nei weekend e nelle giornate festive e prefestive. Particolare attenzione poi, con le, a scuole, negozi e attività commerciali. Si ribadisce inoltre l'esigenza che i ...

