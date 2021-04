Psg-Metz, Pochettino soddisfatto: “Partita da grande squadra. Infortunio Mbappe? Ecco come sta” (Di sabato 24 aprile 2021) Il Psg ha trovato questo pomeriggio un successo importante contro il Metz.VIDEO PSG-Metz, Icardi come Totti: che perla dell’ex Inter in Ligue 1! Guarda il gol di MauroI parigini hanno fornito una prova non particolarmente brillante, ma sono riusciti a imporsi grazie alle infinite qualità offensive. Il prossimo match per i ragazzi di Mauricio Pochettino sarà mercoledì sera contro il Manchester City, incontro valevole per l'andata delle semifinali di Champions League. Proprio il tecnico dei parigini, al termine del match ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Canal+.PSG, Leonardo fa chiarezza sul futuro: “Mbappè e Neymar indispensabili. Per ora testa alla Champions”L'ex tecnico del Tottenham è contento per come la sua squadra sia riuscita a trovare il successo nonostante non ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021) Il Psg ha trovato questo pomeriggio un successo importante contro il.VIDEO PSG-, IcardiTotti: che perla dell’ex Inter in Ligue 1! Guarda il gol di MauroI parigini hanno fornito una prova non particolarmente brillante, ma sono riusciti a imporsi grazie alle infinite qualità offensive. Il prossimo match per i ragazzi di Mauriciosarà mercoledì sera contro il Manchester City, incontro valevole per l'andata delle semifinali di Champions League. Proprio il tecnico dei parigini, al termine del match ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Canal+.PSG, Leonardo fa chiarezza sul futuro: “Mbappè e Neymar indispensabili. Per ora testa alla Champions”L'ex tecnico del Tottenham è contento perla suasia riuscita a trovare il successo nonostante non ...

