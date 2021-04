Palermo, l’ex Bresciano: “Fui a un passo dal City, poi Zamparini cambiò idea. Statua? Vi racconto come è nata” (Di sabato 24 aprile 2021) Mark Bresciano racconta le tappe della propria carriera.L'ex mezzala di diverse squadre italiane tra cui proprio il Palermo, nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni della redazione di grandhotelcalciomercato.com, si è soffermato anche sulla sua esperienza con la maglia rosanero."A Parma ho vissuto quattro anni bellissimi, a Palermo ho legato molto con il pubblico e la società. E poi sono andato anche nella Capitale: il mio dispiacere è quello di esserci stato solo un anno, perché il club stava crescendo molto. Non posso che parlarne bene. Quando ero a Parma e Palermo, mi avevano cercato l’Inter e la Juventus. Mi aveva cercato il West Ham, ma soprattutto sono stato vicinissimo al Manchester City. La mia testa era già lì: stavo cominciando a cercare casa, avevo dato l’ok su tutto e sapevo che ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021) Markracconta le tappe della propria carriera.L'ex mezzala di diverse squadre italiane tra cui proprio il, nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni della redazione di grandhotelcalciomercato.com, si è soffermato anche sulla sua esperienza con la maglia rosanero."A Parma ho vissuto quattro anni bellissimi, aho legato molto con il pubblico e la società. E poi sono andato anche nella Capitale: il mio dispiacere è quello di esserci stato solo un anno, perché il club stava crescendo molto. Non posso che parlarne bene. Quando ero a Parma e, mi avevano cercato l’Inter e la Juventus. Mi aveva cercato il West Ham, ma soprattutto sono stato vicinissimo al Manchester. La mia testa era già lì: stavo cominciando a cercare casa, avevo dato l’ok su tutto e sapevo che ...

