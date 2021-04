Ostia | lo fermano per un controllo e confessa | ‘Ho 1 kg di droga a casa’

(Di sabato 24 aprile 2021) Nel corso della giornata di ieri è stato tratto in arresto un 21enne romano, M.A., con l’accusa di spaccio di sostanza stupefacente. Leggi anche: Roma, c’è il coprifuoco…ma il circolo privato resta aperto: sorpresi 15 clienti Ile l’arresto Gli agenti del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolia, hanno notato il ragazzo che, con fare sospetto, si stava dirigendo verso via Padre Alessio Guglielmi. Fermato per un, ha spontaneamente ammesso di possedere con sé 5,51 grammi di marijuana. Alla richiesta degli agenti sulla presenza di altra sostanza presso la sua abitazione, il ragazzo ha ammesso di detenere in casa circa 1 kg di altra sostanza stupefacente. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 1 bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, 1.713,97 grammi di hashish e 531,13 di marijuana. Sono ...

