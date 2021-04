M5S | Conte “Rousseau fornisca i dati degli iscritti”

(Di sabato 24 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il percorso di rifondazione e rinnovamento del Movimento 5 Stelle, a cui sto lavorando da tempo, è stato completamente definito. Prima di presentare il nuovo Statuto e la Carta dei Principi e dei Valori, manca però un passaggio fondamentale: il trasferimento deidaal Movimento 5 Stelle, che è l’unico ed esclusivo titolare del trattamento di questi. Ovviamente il Movimento, da parte sua, si farà carico di eventuali debiti contratti daper conto del Movimento. Quest’ultimo principio, peraltro, non è mai stato posto in discussione, perchè i debiti non si discutono, si onorano”. A scriverlo su Facebook il leader in pectore del M5S, Giuseppe. Le strade del Movimento 5 Stelle e di ...

ROMA - "La transizione ecologica è una priorità sia per me che per il Movimento 5 Stelle. È un'occasione imperdibile per il nostro Paese e non può essere ...