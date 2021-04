Leonardo acquista da Kkr il 25,1% di Hensoldt per 606 mln (Di sabato 24 aprile 2021) Leonardo ha chiuso un accordo per l'acquisizione del 25,1% della società per l'elettrronica nella difesa tedesca Hensoldt al prezzo di circa 606 milioni, 23 euro per azione. L'accordo è con Square Lux ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 24 aprile 2021)ha chiuso un accordo per l'acquisizione del 25,1% della società per l'elettrronica nella difesa tedescaal prezzo di circa 606 milioni, 23 euro per azione. L'accordo è con Square Lux ...

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo acquista Leonardo acquista da Kkr il 25,1% di Hensoldt per 606 mln Chiusa l'operazione, nella seconda metà del 2021, Leonardo diventerà il maggior azionista di Hensoldt insieme a Kreditanstalt für Wiederaufbau (all'80% della Repubblica Federale Tedesca). "Siamo ...

Leonardo acquista il 25,1% di Hensoldt. Profumo, 'entusiasti' La scietà spiega che "Leonardo manterrà una solida struttura finanziaria anche attraverso cessioni e la quotazione di Leonardo Drs" Attraverso l'investimento in Hensoldt - spiega una nota - Leonardo ...

Leonardo acquista il 25,1% di Hensoldt. Profumo, 'entusiasti' - Ultima Ora Agenzia ANSA Catania, stato di agitazione per i 90 dipendenti “Leonardo” La “Leonardo”, realtà industriale presente a Catania e attiva nell’alta tecnologia dei settori Aerospazio, Difesa e Sicurezza lo scorso 16 aprile ha comunicato ai sindacati di non voler più investire ...

Leonardo acquista il 25,1% di Hensoldt. Profumo: ‘Entusiasti dell’investimento’ Leonardo ha chiuso un accordo per l’acquisizione del 25,1% della società per l’lettrronica nella difesa tedesca Hensoldt al prezzo di circa 606 milioni, 23 euro per azione. L’accordo è con Square Lux ...

Chiusa l'operazione, nella seconda metà del 2021,diventerà il maggior azionista di Hensoldt insieme a Kreditanstalt für Wiederaufbau (all'80% della Repubblica Federale Tedesca). "Siamo ...La scietà spiega che "manterrà una solida struttura finanziaria anche attraverso cessioni e la quotazione diDrs" Attraverso l'investimento in Hensoldt - spiega una nota -...La “Leonardo”, realtà industriale presente a Catania e attiva nell’alta tecnologia dei settori Aerospazio, Difesa e Sicurezza lo scorso 16 aprile ha comunicato ai sindacati di non voler più investire ...Leonardo ha chiuso un accordo per l’acquisizione del 25,1% della società per l’lettrronica nella difesa tedesca Hensoldt al prezzo di circa 606 milioni, 23 euro per azione. L’accordo è con Square Lux ...