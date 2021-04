Le fake news circolate sul decreto che però non fa riferimento ad orari precisi (Di sabato 24 aprile 2021) Il coprifuoco alle 22 resta, ma il 31 luglio 2021 non è la sua data certa di scadenza. La bufala circolata online smentita da Palazzo Chigi. Coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio 2021, perché è una bufala su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 aprile 2021) Il coprifuoco alle 22 resta, ma il 31 luglio 2021 non è la sua data certa di scadenza. La bufala circolata online smentita da Palazzo Chigi. Coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio 2021, perché è una bufala su Notizie.it.

Advertising

borghi_claudio : @Olly93723719 Si è una fake news perchè le votazioni si decidono al momento, però spero non sia così ingenua da non… - mariaederaM5S : BASTA FAKE NEWS SUL VITALIZIO A FORMIGONI! Caliendo (Forza Italia), Pillon e Riccardi (Lega), sono gli unici respo… - DantiNicola : #GreenPass smontiamo altre 3 fake news ?? è incostituzionale! ?? viola la privacy! ?? non verrà mai realizzato!… - generacomplotti : RT @LarsUyttersprot: Ah sciensano met fake news, altijd nice - Nath67Lic : RT @MinutemanItaly: Non è una fake news. Servirà davvero una terza dose per il vaccino Pfizer, copertura garantita solo sei mesi. Significa… -