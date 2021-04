Jahn Regensburg-Amburgo domenica | ore 13 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 24 aprile 2021) Probabilmente non esiste una squadra migliore dell’HSV in 2.Bundesliga, ma anche quest’anno gli anseatici potrebbero non centrare la promozione. Ogni hanno la storia si ripete nel finale di stagione, con la squadra che sembra paralizzarsi. L’è ancora terzo, posizione che garantirebbe almeno gli spareggi, ma l’Holstein Kiel, che sabato ha vinto, ha giocato due InfoBetting: Scommesse Sportive e