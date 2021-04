Isola dei Famosi 2021 | Isoardi e i retroscena sull’incidente

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 24 aprile 2021) Elisala scorsa settimana è stata costretta a lasciare L’dei. Un lapillo rovente è schizzato nell’occhio della conduttrice, lesionandole la sclera. L’ex naufraga ha spiegato che non vedeva più e che quindi si è seriamente preoccupata. Purtroppo l’incidente era così serio da non poter essere trattato in Honduras. Le parole di Elisa“In pratica – spiega Elisa– ammetto di aver pensato al peggio. Ho cucinato per me e per le ragazze e c’era tantissimo vento, un lapillo rovente mi è finito nell’occhio ed ha lesionato la sclera, fortunatamente non la pupilla. Non vedevo più. Mi sono davvero preoccupata, mi faceva male sin da subito”. Qualcuno ha minimizzato quanto accaduto alla concorrente e c’è anche chi ha fatto ipotesi strane sul suo ritiro. A smentire queste voci è ...