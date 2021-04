Isola dei Famosi 2021, cambio radicale: arriva la decisione di Mediaset (Di sabato 24 aprile 2021) Non è un mistero che l’Isola dei Famosi 2021 non voli in termini di ascolti. Puntata dopo puntata i dati sono sempre meno confortanti: partito con il 21,68% di share e 3.602.000 spettatori, il programma condotto da llary Blasi con Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi ha iniziato a perdere share e pubblico a partire dalla seconda puntata (3.047.000 e 17,88%, i numeri). Non solo. Lo scorso 22 aprile questa quindicesima edizione dell’Isola ha registrato un record negativo con il 16,90% di share e 2.838.000 dopo quello registrato il 15 aprile, 17,10% di share e 2.942.000 spettatori. Quindi la quarta puntata della fiction con Daniele Liotti Un Passo dal Cielo 6 ha stravinto la gara ottenendo il 21,6% di share.



