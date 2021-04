Inter-Hellas-Verona, Conte in conferenza stampa: “C’è un percorso da completa” (Di sabato 24 aprile 2021) Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Hellas Verona, match della 33a giornata della Serie A 2020/2021 Domani l’Inter sarà impegnata nella quattordicesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020 /2021 contro l’Hellas Verona di Ivan Juric. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonio Conte ha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Che tipo di gara dobbiamo aspettarci contro il Verona? Troverà un allenatore che un po’ le somiglia in panchina. “Una gara dura, tosta, contro una squadra che sta facendo benissimo in campionato. E’ incappata in una serie di risultati negativi ma vedendo le gare non li ... Leggi su intermagazine (Di sabato 24 aprile 2021) Antonioinalla vigilia di, match della 33a giornata della Serie A 2020/2021 Domani l’sarà impegnata nella quattordicesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020 /2021 contro l’di Ivan Juric. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonioha presentato il match in. Ecco le sue parole. Che tipo di gara dobbiamo aspettarci contro il? Troverà un allenatore che un po’ le somiglia in panchina. “Una gara dura, tosta, contro una squadra che sta facendo benissimo in campionato. E’ incappata in una serie di risultati negativi ma vedendo le gare non li ...

