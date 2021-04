In India quasi un milione di casi di Covid in tre giorni (Di sabato 24 aprile 2021) Il bilancio quotidiano del coronavirus in India supera ancora nuovi record mentre il governo lotta per fornire ossigeno agli ospedali sopraffatti dalle centinaia di migliaia di nuovi casi: quasi un ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) Il bilancio quotidiano del coronavirus insupera ancora nuovi record mentre il governo lotta per fornire ossigeno agli ospedali sopraffatti dalle centinaia di migliaia di nuoviun ...

