Il sottomarino scomparso in Indonesia «è affondato», arriva la conferma (Di sabato 24 aprile 2021) Le speranze sono finite. Le squadre di soccorso e ricerca dell’Indonesia hanno ritrovato alcuni oggetti appartenente al sottomarino militare scomparso dai radar mercoledì scorso al largo delle coste di Bali. Il sommergibile aveva ossigeno sufficiente solo per tre giorni e le riserve si sarebbero esaurite stanotte, sempre che il sottomarino fosse rimasto intatto nel frattempo. Nonostante le speranze in un miracolo, una fuoriuscita di carburante individuata nel punto in cui si pensa che il natante si sia inabissato aveva subito fatto ipotizzare possibili danni al serbatoio, una circostanza che ha fatto subito temere il peggio. Un’altra ipotesi era quella che il sottomarino fosse finito schiacciato dalla pressione dell’acqua se fosse sceso a una profondità di 700 metri, ben al di sotto di quella per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 aprile 2021) Le speranze sono finite. Le squadre di soccorso e ricerca dell’hanno ritrovato alcuni oggetti appartenente almilitaredai radar mercoledì scorso al largo delle coste di Bali. Il sommergibile aveva ossigeno sufficiente solo per tre giorni e le riserve si sarebbero esaurite stanotte, sempre che ilfosse rimasto intatto nel frattempo. Nonostante le speranze in un miracolo, una fuoriuscita di carburante individuata nel punto in cui si pensa che il natante si sia inabissato aveva subito fatto ipotizzare possibili danni al serbatoio, una circostanza che ha fatto subito temere il peggio. Un’altra ipotesi era quella che ilfosse finito schiacciato dalla pressione dell’acqua se fosse sceso a una profondità di 700 metri, ben al di sotto di quella per ...

Agenzia_Ansa : Il sottomarino scomparso al largo della costa di Bali con 53 persone a bordo è affondato: lo hanno comunicato le au… - marcodimaio : Cordoglio e sgomento per le morte dei 53 membri dell’equipaggio a bordo di un #sottomarino indonesiano scomparso ne… - Corriere : Indonesia, ritrovati resti del sottomarino scomparso. «Nessuna speranza per i 53 marinai» - Rodica17957578 : RT @a70199617: #É TRAGEDIA Indonesia, ufficialmente 'affondato' sottomarino militare. Era scomparso al largo di Bali - infoitinterno : Sottomarino scomparso in Indonesia, ritrovati dei detriti. Le autorità: 'È affondato' -