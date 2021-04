Huffpost Weekend | miglioramenti personali | letture obbligate e cucina palermitana

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 24 aprile 2021) Per chi vuole migliorarsi. Deepak Chopra è uno dei più autorevoli maestri della meditazione, e in un libro appena uscito per Roi Edizioni, Meditazione Totale. Pratiche per vivere una vita risvegliata, traccia le conclusioni dopo 30 anni di esperienza e lavoro. Ci sono aspetti filosofici, ma anche spunti pratici, come il percorso della meditazione in sette giorni o ancora i 52 mantra che possono guidare la nostra pratica per un anno intero. “Da migliaia di anni - dice Chopra. - ogni mattina , gli esseri umani si alzano dal letto per raggiungere gli stessi obiettivi e realizzare i medesimi sogni. Il silenzio interiore ci aiuta a fare questo”. Sono sette gli obiettivi fondamentali: sicurezza, successo, amore, autostima, creatività, spiritualità e completezza. E la strada per raggiungerli è una sola. Dobbiamo organizzare la nostra vita cercando l’intuizione profonda. Chopra insegna come ...